CdS – Lukaku, numeri impietosi contro la Juventus

Non è stato decisivo come nelle due partite precedenti Romelu Lukaku contro la Juve, sabato all’Allianz Stadium di Torino, ed i numeri che lo riguardano sono assolutamente insoddisfacenti, come sottolinea il Corriere dello Sport. “In questo senso, in un’ottica fatta di step, traguardi progressivi e mete da raggiungere, Romelu avrà il valore di un ago: per come gioca Conte, la sua funzione all’interno del sistema è fondamentale; vale un totem, un riferimento imprescindibile per ricavare spazi e sponde, per dominare l’area. Per spaccare partite e porte. È accaduto con il Parma e con il Cagliari, dicevamo, ma con la Juve i numeri sono stati davvero impietosi: zero tiri in porta, 18 tocchi (2 in area) e 9 possessi persi in 72 minuti sono soltanto una parte eloquente della sua prestazione. «Deve ancora entrare in condizione. Quella condizione che pretendo io», ha detto Conte dopo la partita. E non è un alibi, è il vero nodo: Lukaku è semplicemente in sofferenza fisica. Punto”.

