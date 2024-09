⚽️”CdS Campania”⚽️ – “LA MARCIA DI ROM. Un tris per volare”😀

La prestazione opaca con la Juve ha soltanto rallentato la marcia di Rom: Palermo, Monza e Como offrono chance di gol e riscatto

Factory della Comunicazione

Un tris per Lukaku

Al lavoro per migliorare la condizione atletica

In estate ha saltato entrambi i ritiri e la preparazione ma sta recuperando

Sabato all’Allianz un passo indietro dopo aver inciso con reti e assist

Ro melu corre. Suda, sbuffa tossine, fatica, ci dà dentro. Ed è questo l’unico modo che conosce – e anche l’unico possibile – per provare ad accorciare le distanze da un gruppo a cui ha già dato qualcosa e a cui darà tanto, tantissimo ancora. C’è da scommettere. E del resto è per questo che Conte e il Napoli hanno deciso di puntare su di lui, il centravanti con il fisico da giocatore di football americano che per stazza, struttura e muscoli deve placcare i carichi e poi piazzare un po’ di touchdown prima di entrare in condizione. Sabato a Torino, contro la Juventus e l’implacabile Bremer, ha sofferto. Tanto: quasi inevitabile, considerando le tabelle di lavoro che ha cominciato a seguire da quando è arrivato; un programma che se non è paragonabile a una preparazione modello estate, beh, è di certo un parente molto prossimo.

All’Allianz è stato registrato un oggettivo passo indietro rispetto alle prove contro il Parma e il Cagliari, entrambe avvalorate da un gol e in Sardegna anche da un assist, ma il calo è fisiologico e bisogna soltanto attendere che Rom cresca.

Gradualmente. Magari sin dalle prossime tre partite in programma al Maradona da giovedì a venerdì 4 ottobre, poco più d’una settimana per raccontare al mondo che il Napoli è tornato, è rinato ed è pronto a proseguire la marcia verso la Champions.

E se sarà il caso anche a volare: Palermo negli ottavi di Coppa Italia, poi Monza e Como in campionato.

Tre assi perfetti per la manica di Lukaku, tre partite a misura football per ricominciare a segnare. Magari per capire se è possibile sognare.