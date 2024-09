Nella vittoria del Galatasaray 1-3 in casa Fenerbahce il nigeriano non trova la rete, ci pensa l’altro ex

Blindato il primo posto in classifica a quota 18 punti con i rivali che restano a quota 13.

Il nigeriano ex Napoli non ha trovato la via della rete neanche in questa sfida, ma ha servito un assist di petto a un altro ex azzurro: Dries Mertens, per il gol del momentaneo due a zero.

Il belga sale così a quota tre marcature e due assist in queste prime sei partite di Super Lig turca, mentre per il nativo di Lagos è il suo secondo assist in maglia Galatasaray.

Fonte: Il Mattino