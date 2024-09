“Napoli, il cambio di modulo ha favorito la difesa. Infortunio Meret? Saranno contenti i maligni…”

Gennaro Scarlato, allenatore ed ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Punto Nuovo Sport, soffermandosi sullo 0-0 fra la Juventus e gli azzurri, ora secondi in classifica con 10 punti.

“Dispiace molto per l’infortunio di Meret, saranno contenti quelli che gli avevano augurato di andar via da Napoli… Sono voci che si commentano da sole, parliamo di campo che è meglio. Ora toccherà a Caprile, che ha tutto per non far rimpiangere Meret. Va lasciato tranquillo di lavorare, senza mettere in crisi le gerarchie di Conte al rientro del titolare. La difesa del Napoli è stata messa a proprio agio con il nuovo modulo, Di Lorenzo soprattutto. Olivera non è un quinto e contro la Juve lo abbiamo visto. La compattezza difensiva è stato un merito averla ritrovata. Lukaku? Ci sta avere un piccolo calo ora che sono tornati fitti gli impegni. Allenarsi da solo non è mai come allenarsi in squadra, poi aveva uno come Bremer davanti, uno dei migliori difensori in Europa. Buongiorno? Non è un caso che il Napoli abbia concesso un solo gol, per giunta su rigore, da quando è tornato tra i titolari. Ha un impatto enorme nella gara e nella squadra. E’ la normalità. Insieme a lui, rendono meglio tutti i compagni di reparto”.