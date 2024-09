Minervini sicuro: “Conte non toglierà McTominay e occhio a Gilmour”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, giornalista e conduttore: “Si diceva dache la praticaera già chiusa, per l’, ma le partite vanno giocate e i punti vanno fatti. L’è a meno sette rispetto all’anno scorso: qualcosa vorrà dire. Ilè a +2, rispetto alla classifica dell’anno scorso e può sempre migliorare. McTominay ha conquistato tutti, ha giocato benissimo. Se le altre hanno problemi, ilsembrerebbe aver azzerato le negatività.? Ci aspettavamo che qualche volta vincesse questa battaglia prettamente fisica, invecele ha vinte tutte: se gli affidi la missione di stare addosso all’attaccante, riesce a portare a casa il compito, infattiha avuto qualche difficoltà. Per duellare con, devi essere al cento per cento. Se uno dei due non lo è, rischia di prenderle.? Credo chenon abbia nessuna intenzione di toglierlo dal campo: lui è un giocatore di un altro livello, laè un campionato importante. Ha fatto la differenza alla prima partita, ha un altro passo, è stato un gigante in mezzo ai ragazzini. Questo è stato l’aspetto più impressionante della sua prestazione. Il centrocampo varierà: anchesarà titolare. Mi fa anche piacere vedere cheabbia cambiato modulo, non è così integralista: mentalmente si è aperto, ha accolto nuove idee e ha messo la valorizzazione della propria rosa davanti alle proprie idee. Il possesso palla non è fra i parametri più importanti del suo gioco, è una scelta voluta, anche quella di essere attendista sul pressing. Non è che lasapesse bene cosa farne del pallone. Il calcio diè basato su non prendere gol, non è un gioco spettacolare. A, se fai tre pareggi di seguito, qualcuno inizia a mugugnare: non è come. L’è la squadra più forte, negli undici titolari. Nelle alternative, forse, va a perdere qualcosa., non stanno incidendo. Inoltre, vanno fatti i conti con il rischio appagamento, che aveva già colpito ill’anno scorso. Ilavrà: se vanno come da pronostico e le vince tutte quattro, lancia un messaggio importantissimo al campionato.? Sarà l’occasione di stabilizzare la mentalità vincente che sta portando. Ci saranno tanti cambi, ma non ci sarà un calo dell’attenzione. Laè un obiettivo di questa stagione“.