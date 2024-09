Coppa Italia – Contro il Palermo possibile cambio in attacco per Conte

Il Napoli ha dovuto fare i conti con una forma non al massimo di Lukaku nella gara di sabato contro la Juve a Torino, e per questo, giovedì, per la gara di Coppa Italia contro il Palermo, il belga potrebbe partire dalla panchina, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Statistiche e palesi difficoltà a parte, bisogna anche dare il giusto senso alla storia: Lukaku è fuori condizione. Ha svolto la preparazione estiva in solitudine al centro sportivo del Chelsea, da fuori rosa, in attesa del Napoli; è arrivato a Castel Volturno, in gruppo, a un paio di giorni dalla partita contro il Parma e poi durante la sosta ci ha dato dentro, accumulando tossine ma anche benzina e legna fondamentali in vista dell’inverno del campionato. La fase cruciale. Anche a Cagliari aveva sofferto un bel po’ il duello con Mina, ma poi aveva piazzato l’assist per Kvara e il gol del 3-0, mentre a Torino, al cospetto di un avversario più ermetico e di un marcatore diretto mai domo – Bremer – gradualmente s’è spento. L’idea è che giovedì contro il Palermo partirà dalla panchina, ma nel frattempo continuerà a lavorare per migliorare al volo la condizione e il ritmo e dimostrarlo già domenica contro il Monza. E poi contro il Como. Il campionato non aspetta”.

Factory della Comunicazione