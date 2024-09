Conte è stato chiaro: è importante velocizzare il livello di forma di Big Rom

Senza Lukaku al massimo del livello di forma è chiaro che ne risente tutta la fase offensiva del Napoli, come è emerso nella gara di sabato contro la Juventus a Torino, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Conte, insomma, è stato chiarissimo: è importante velocizzare il processo di crescita di Lukaku, giocatore fondamentale nei meccanismi del Napoli e di un sistema di gioco che a prescindere dallo schieramento difensivo è comunque imperniato su certi principi. Tra l’altro, in partite come quella di sabato, se Rom non riesce a riempire l’area, a creare spazi per i compagni o pericoli in prima persona come è accaduto contro la Juventus, il potenziale offensivo della squadra cala vertiginosamente. Neanche uno spunto, niente, poco movimento e cifre impietose: in 72 minuti nessun tiro, 18 tocchi di cui 2 in area avversaria, 4 passaggi riusciti su 9, 3 duelli vinti su 10, 9 possessi persi, 2 volte in fuorigioco”.

