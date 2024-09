Serie A – Roma/Udinese 3-0 (1-0). Buona la prima per Ivan Juric

La Roma è scottata dal caos della settimana che ha preceduto questa sfida.

L’esonero di Daniele De Rossi, la contestazione, l’ingaggio di Juric e le dimissioni del CEO Lina Souloukou hanno scosso un intero ambiente.

La sfida di oggi con l’Udinese è stata quasi di contorno di fronte alle forti contestazioni fatte all’interno e all’esterno dello stadio.

La Roma scende in campo per dare una risposta alle critiche e parte subito forte chiudendo nella propria metà campo un’Udinese che per tutto il primo tempo non è riuscita a costruire praticamente nulla.

I Giallorossi hanno creato parecchio e dato segnali molto positivi al proprio allenatore e ai propri tifosi.

Al minuto 19 si sblocca la partita grazie ad una rete di Dovbyk che, servito in area da El Shaarawy, calcia ad incrociare di sinistro portando i suoi in vantaggio.

Tra i più ispirati della prima frazione ci sono oltre all’Ucraino anche El Shaarawy e Dybala che hanno messo la loro firma su quasi tutte le azioni pericolose create dalla Roma.

L’Udinese non è mai riuscita davvero a reagire e Lucca è stato lasciato troppo solo a combattere con una difesa fisica come quella dei Giallorossi.

Male anche Thauvin che non è riuscito a entrare in partita.

All’intervallo Kosta Runjaić prova a cambiare qualcosa inserendo Brenner al posto di Lucca. La musica però non cambia e la Roma continua a spingere e pressare alto con l’intento di trovare il secondo goal ed evitare che possa succedere ciò ch è accaduto 7 giorni fa a Marassi contro il Genoa.

Factory della Comunicazione

I giallorossi trovano il raddoppio al minuto 49′, quando Dovbyk recupera un buon pallone nella trequarti dell’Udinese e serve Dybala che dribbla Bijol e poi viene steso. Non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta proprio la “Joya”, che spiazza Okoye e porta il risultato sul 2-0.

L’Udinese ha provato a farsi vedere con due conclusioni di Brenner e Davis che però sono finite lontano dalla porta difesa da Svilar.

A quel punto la Roma ha messo definitivamente la parola fine alla partita al minuto 70 con il goal del 3-0 che è arrivato grazie ad uno scambio tra Baldanzi e Dovbyk concluso con il goal dell’ex Empoli.

Negli ultimi 20 minuti i giallorossi concedono poco e si concentrano a controllare la partita non permettendo agli ospiti di rendersi pericolosi.

La partita finisce quindi così, con un rotondo 3-0.

Buona la prima per Ivan Juric sulla panchina della Roma.

ROMA-UDINESE 3-0

Marcatori: 19′ Dovbyk, 49′ rig.Dybala, 70′ Baldanzi

Assist: 19′ El Shaarawy, 70′ Dovbyk

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Pisilli (60′ Paredes), Cristante (83′ Kone), El Shaarawy (83′ Hermoso); Dybala (83′ Soulè), Pellegrini (68′ Baldanzi); Dovbyk. All. Juric.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kabasele (75′ Toure), Bijol, Kristensen; Ehizibue, Karlstrom, Ekkelenkamp (63′ Lovric), Kamara (64′ Zemura); Thauvin (75′ Iker Bravo), Brenner; Lucca (46′ Davis). All. Runjaic.

Arbitro: Feliciani

Ammoniti: Lucca (U), Pisilli (R), Kristensen (U), Cristante (R)

Espulsi: /

Recupero: 1’ pt; 4’ st.