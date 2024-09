Juventus-Napoli: l’analisi di Maurizio Pistocchi

Dopo lo 0-0 noioso tra Juventus e Napoli, il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi si è lasciato andare ad una riflessione su X: “Come avevo ipotizzato per primo il 3.8.2024 Conte ha cambiato disposizione del Napoli, passando al 4:3:3, più consono alla rosa e alle qualità dei suoi giocatori, con una interessante variabile: in fase di non possesso, McTominay si alzava da secondo attaccante, per contrastare la prima costruzione della Juventus con un 4:4:2 organizzato per avere sempre parità numerica contro il 4:4:2 della Juventus”.

“La partita è stata sempre in perfetto equilibrio, anche se la Juve ha avuto nettamente più possesso palla – 65%-ma i tiri verso la porta-9>8- i tiri in porta e le occasioni da gol sono testimonianza della prevalenza delle difese sugli attacchi. Come diceva #Brera, lo 0:0 è la partita perfetta ( ma non per chi paga per vederla)” ha proseguito Pistocchi.

Le due squadre ritorneranno in campo rispettivamente contro Genoa e Monza nella sesta giornata di Serie A.