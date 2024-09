Cds – Thiago Motta è dentro un progetto di crescita lento: l’attacco lascia perplessità

Thiago Motta è dentro un progetto di crescita lento e laborioso, ma cinque partite senza prendere gol e lo spessore del Napoli giustificano il suo sorriso. «La strada è giusta. Per vincere qualcosa in più e di meglio possiamo fare, ma ho visto una buona prestazione e non era facile segnare al Napoli. In diversi tratti della partita, li abbiamo costretti a difendere e si sono abbassati con il blocco squadra» ha spiegato il tecnico italo-brasiliano. Se alleni la Juve, non ti puoi mai accontentare, ma c’è anche la possibilità di accettare il terzo 0-0 consecutivo in campionato. Si legge sul Corriere dello Sport.

Le perplessità sono relative all’attacco. Vlahovic, sostituito nell’intervallo, è un caso. Nessun problema fisico. «Dusan sta bene, non ha nessun problema. Ha giocato un buon primo tempo, ha aiutato la squadra, mancava la profondità perchè il Napoli viene a pressarti ma sa anche tirarsi indietro. Ho messo Weah per tentare delle alternative, siamo arrivati fino agli ultimi metri senza trovare il passaggio o il tempo giusto per attaccare lo spazio. Sotto questo aspetto, bisogna migliorare».

Non aspettatevi dichiarazioni forti. Thiago protegge lo spogliatoio. Le scelte, più delle parole, raccontano le sue valutazioni. Un muro di gomma. «Non ho rimproverato Vlahovic, dentro uno stadio pieno non è facile farsi sentire dai giocatori, gli stavo dando un’indicazione, il suo atteggiamento è fantastico. Ha toccato pochi palloni? E’ compito degli altri alimentarlo, non solo una sua responsabilità, io l’ho visto pressare sui difensori del Napoli, sono soddisfatto della sua prestazione. Da Weah volevo che alternasse profondità e movimenti incontro alla palla. Tutti i miei giocatori sono a disposizione per dare il massimo nei 95 minuti. Ho messo Tim e non Gonzalez punta centrale perché Nico stava giocando bene sulla fascia e non volevo perdere i suoi inserimenti sul secondo palo».