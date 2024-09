VIVI IL LIVE – Juventus-Napoli (ore 18.00): azzurri per il quarto successo di fila!

Premere f5 per aggiornare la pagina

DALLO SPOGLIATOIO AZZURRO

DALL’ALLIANZ STADIUM

MATCHDAY

PRECEDENTI CON LA JUVENTUS

Competizione Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Fatti Subiti Serie A 156 37 48 71 175 227 Coppa Italia 12 6 0 6 17 17 Divisione Nazionale 6 1 1 4 3 21 Supercoppa Italiana 4 2 0 2 9 9 Coppa Uefa 2 1 0 1 3 2 Serie B 2 0 1 1 1 3 Totale 182 47 50 85 208 279

METEO SU TORINO

I PRECEDENTI ARBITRALI

Per la terza volta in carriera, Daniele Doveri dirigerà una sfida tra Juventus e Napoli in Serie A, dopo i due successi casalinghi degli azzurri: il primo per 1-0 il 13 febbraio 2021 e il secondo per 5-1 il 13 gennaio 2023.

Il Napoli è la squadra che Daniele Doveri ha arbitrato più volte in carriera in Serie A: ben 32, con 18 successi azzurri, nove pareggi e cinque sconfitte; anche il Napoli ha vinto tre degli ultimi quattro precedenti con Doveri in campionato – l’unica sconfitta in questo parziale è arrivata contro il Milan l’11 febbraio scorso (0-1 a San Siro).

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Doveri (Roma); Assistenti: Scatragli, Moro. IV Uomo: Giua. VAR: Marini; AVAR: La Penna

Dopo il poker rifilato al Cagliari, altra trasferta per il Napoli. Stavolta l’avversario è la Juventus, alla quale gli azzurri chiederanno il pass per centrare la quarta vittoria consecutiva. Gara storicamente proibitiva quella dell’Allianz Stadium, dove i ragazzi di Antonio Conte – che torna per la prima volta davanti al suo vecchio pubblico – non potranno contare sull’apporto dei tifosi della Provincia di Napoli, come stabilito nella giornata di ieri.