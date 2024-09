Lavezzi dichiara ancora amore al Napoli: “Non sarei mai andato alla Juve”

Ezequiel Lavezzi ha sempre avuto un rapporto speciale con Napoli ed i napoletani, non a caso ha sempre rigettato l’idea di trasferirsi alla Juventus. In effetti aveva diverse offerte dall’Italia, Inter compresa. Nel corso di un’intervista rivelò: “Per fortuna mi vogliono bene a Napoli e anche io ne voglio tanto alla città. È un rapporto che si è creato e ancora non si è perso. Quando ho deciso di ritirarmi avevo ancora proposte dall’Italia, ma quando sono andato via da Napoli ho detto che non avrei giocato in nessun’altra squadra, sono troppo legato a quella maglia e lì ho fatto la storia, non avrei mai potuto giocare in un altro club di Serie A”.

Poi aggiunse: “Alla Juventus non sarei mai andato, ho avuto una proposta dall’Inter ma ho scelto di non andare, preferendo trasferirmi in Cina. Da avversario ho affrontato il Napoli una sola volta, in un amichevole con il Psg, fu una sensazione bellissima. Sono tornato non sapendo cosa potesse accadere, ma la gente mi ha mostrato grande affetto”.

“La mia idea era di fare una partita d’addio al calcio a Napoli. ma poi c’ stata la pandemia. Per questo non ero mai tornato a Napoli, ma mi manca e voglio andarci al più presto per salutare tanti amici”.