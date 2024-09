Fabio Cannavaro ambassador della Serie A, mentre aspetta una panchina da allenare

In attesa di tornare ad allenare in Serie A dopo la bella salvezza conquistata lo scorso anno sulla panchina dell’Udinese, Fabio Cannavaro sta facendo l’ambassador per la Serie A, ruolo che ricopre ormai da qualche anno. L’ex campione del mondo e Pallone d’Oro negli scorsi giorni ha visitato l’ambasciata d’Italia a Singapore e, accompagnato da Michele Ciccarese, direttore commerciale e marketing della Lega Serie A, ha incontrato l’ambasciatore Dante Brandi e tutto il personale dell’ambasciata, esprimendo il suo apprezzamento per l’impegno profuso nel rafforzare i legami tra Italia e Singapore. In concomitanza con l’arrivo del Carrier Strike Group della Marina Militare Italiana, inoltre, Cannavaro è stato ospite del contrammiraglio Giancarlo Ciappina e dell’ammiraglio di squadra Andrea Gueglio a bordo della portaerei Cavour dove ha incontrato i membri dell’equipaggio. Nel suo saluto ha sottolineato l’importanza del loro lavoro per rappresentare l’Italia nel mondo. In viaggio dell’ex difensore di Napoli, Juventus e Real Madrid a Singapore si inserisce nell’ambito della sua partecipazione alla Token2049, una delle più grandi conferenze mondiali dedicate alle criptovalute e alla tecnologia blockchain. La sua presenza è stata importante anche per la crescita e lo sviluppo del calcio italiano in una zona considerata strategica in via Rosellini.

