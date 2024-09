DAZN – Thiago Motta: “La strada è giusta, occorre migliorare negli ultimi metri”

Thiago Motta, tecnico bianconero, a fine gara ai microfoni Dazn sulla sostituzione di Vlahovic e sulla prestazione della sua squadra: “Dusan sta bene e non ha nessun problema. Ha fatto un buon primo tempo. Nei minuti in cui è stato in campo ha aiutato la squadra, cercando di attaccare la profondità anche se oggi ce ne era poca. Il Napoli è una squadra che pressa, ma sanno mettersi bene più indietro. Weah è entrato bene. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione. È chiaro, siamo arrivati fino agli ultimi metri e lì dobbiamo migliorare. Weah ha fatto bene nel secondo tempo, giocando in appoggio dei suoi compagni e attaccando l’area. Ognuno ha aiutato la squadra. Quando una squadra si chiude non è facile per nessuno. Abbiamo le qualità per far male. La strada è giusta. Dobbiamo migliorare nei tiri da fuori area, nei gol e nell’attacco alla profondità. Possiamo arrivare al gol in tanti modi. Per vincere dobbiamo fare meglio. Abbiamo trovato squadre forti che sanno giocare. I nostri giocatori hanno fatto una buona prestazione, ma non possiamo essere contenti del risultato. Dobbiamo migliorare negli ultimi metri“.

