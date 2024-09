Thiago Motta in conferenza: ” Il Napoli è una squadra costruita per puntare allo scudetto. Su Kvara dico che…”

L’allenatore della Juve Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. Le parole riportate da Tuttomercatoweb:

Che partita si aspetta?

“Grande partita con tanti giocatori forti. Dobbiamo affrontare questa partita con grande serietà e serenità. Vogliamo giocare il nostro calcio”.

Un ricordo di Conte allenatore? Ha preso qualcosa da lui?

“Si è stato un grande piacere lavorare con Conte. Siamo usciti contro una squadra forte. Noi anche eravamo una grande squadra che non è riuscita centrare l’obiettivo. Il rapporto con Conte era fantastico”.

Non giocare le coppe è un vantaggio?

“Chi lo sa se c’è vantaggio. E’ come è. Il calendario è questo e andare ad affrontare partita dopo partita, la prossima è contro il Napoli. Una buona squadra. L’ho detto già. Una squadra costruita per puntare allo scudetto. Poco tempo fa hanno vinto lo scudetto, hanno espresso un calcio straordinario, se ne parlava nel mondo. Andiamo nella nostra strada, l’ambizione di migliorare. Per noi e per il nostro pubblico. Passare insieme una bella serata”.

Cosa pensa sui falli sistematici su Kvara?

“Io posso parlare dei miei ragazzi. I miei ragazzi non vanno per fare fallo e vogliono giocare sempre a pallone. I miei ragazzi non si buttano mai e cercano di rispettare il gioco. In un contesto generale, io ho sempre difeso il gioco. I falli pericolosi non vanno mai bene e l’abbiamo risolto. Adesso stiamo discutendo per migliorare le perdite di gioco. Per rispettare il gioco bisognerà limitare anche le simulazioni”.