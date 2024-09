Manna: “Contro la Juve servirà massima attenzione! Mercato condizionato dalla vicenda Osimhen”

Tra mercato e campionato, il ds azzurro Giovanni Manna – ex di turno domani in casa della Juventus – ha parlato ai microfoni di CRC. Queste le sue parole, riprese da gazzetta.it: “Quella del Napoli è stata sicuramente una chiamata inaspettata, in un periodo molto tranquillo. A fine febbraio mi hanno contattato Chiavelli e De Laurentiis, è stata una grande emozione devo ammetterlo“. Manna si è messo in proprio e si è sporcato le mani in sede di trattative. “È stato un mercato un po’ complicato, condizionato dalla vicenda di Osimhen. Grazie alla lungimiranza del presidente siamo riusciti comunque a raggiungere gli obiettivi prefissati in sede di costruzione della rosa. Speriamo che il campo ci dia ragione”. Lukaku ovviamente è stato il colpo dell’estate: “Ci mancava un attaccante con caratteristiche diverse dagli altri che coniugasse le esigenze tecniche nostre e dell’allenatore, nonostante avessimo già Simeone e Raspadori. Da lì la decisione di chiudere per Lukaku, subito dopo si è prospettata la vicenda Osimhen al Galatasaray e parlando col calciatore siamo riusciti a trovare una quadra così da trovare soluzioni gradite per tutti”.

Negli ultimi giorni, dopo il ko di Verona, il Napoli ha accelerato e innestato Gilmour e McTominay nel suo motore: “Nell’era De Laurentiis si è costruito step by step e questa è una fase di consolidamento – ha detto Manna – . Gilmour è il primo centrocampista che abbiamo trattato e definito, avevamo praticamente chiuso già a luglio. Poi ci sono state dinamiche di mercato che hanno rallentato il trasferimento, perché il Brighton doveva trovare un sostituto. McTominay? Se un giocatore che gioca al Manchester United in Premier League sceglie di venire a Napoli, dobbiamo esserne tutti orgogliosi”.

Juventus-Napoli ovviamente lo stuzzica e Manna prova a mettere pressione sull’avversario, come da consueto gioco delle parti: “Mi auguro di vedere una gran bella partita tra due grandi squadre. Siamo in un periodo positivo, parte di un percorso quotidiano. Affrontiamo una squadra che è costruita storicamente per vincere, ce l’hanno nel DNA, da sempre. Arrivano da zero gol subiti e tanto entusiasmo per un progetto nuovo, con un ambiente coeso. Troveremo una squadra forte che ha appena vinto bene e meritatamente in Champions League. Dovremo essere attenti e concentrati, sappiamo che è la tappa di un percorso“.