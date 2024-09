Gazzetta – Conte: “Faccio parte della storia della Juve, sarà una grande emozione”

Il calcio viene dopo: dopo i sentimenti, dopo il dolore che segna il volto, dopo i ricordi di cosa è stat o Totò Schillaci per Antonio Conte. “Era un idolo, per me che arrivavo alla Juventus e trovai tanti campioni, tra cui lui. E voglio rivolgere un pensiero a Totò: a soli 59 anni viene a mancare un calciatore ed una persona soprattutto per noi del Sud che è un po’ l’emblema, un uomo che ce l’aveva fatta ad arrivare in alto, rappresentava per noi tutti un grande esempio. Io ho avuto la fortuna di giocare con lui alla Juve quando avevo 21 anni, lui era già affermato, e sono triste. Un pensiero alla famiglia per la perdita di un’ottima persona”.

