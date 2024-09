“Ecco chi scelgo tra Kvara e Yildiz”

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Nessuno riesce a digerire la notizia della chiusura del settore ospiti dell’Allianz Stadium. Ho saputo che alcuni gruppi organizzati hanno smistato dei volantini in cui scrivono di voler comunque raggiungere Torino. La tempistica non è agghiacciante, ma è illeggittima. Quando si fa un focus su un eventuale conseguenza di ciò che è accaduto a Cagliari, ma mi chiedo se ci siano stati provvedimenti disciplinari nei confronti di qualche tifoso del Napoli. Non mi sembra. Abbiamo fatto andare nel dimenticatoio ciò che accadde dopo gli incidenti tra i tifosi di Napoli e Roma in autostrada.

Mi ricordo che per due o tre mesi ci fu il divieto di trasferta per i tifosi del Napoli. Non capisco come mai l’unica soluzione sia quella di vietare le trasferte. Non credo che il Napoli si possa opporre a questo provvedimento di ordine pubblico, ma auspico che la società un sussurro lo faccia in merito a questa vicenda. Credo si tratti di qualcosa di incostituzionale, ma bisogna capire adesso chi paga. Mi chiedo chi risarcirà il danno, non solo materiale ma anche morale, ai tifosi che hanno acquistato il biglietto e i relativi hotel o viaggi vari.

Conte o Thiago Motta?

Non c’è paragone, il Napoli ha fatto la scelta giusta. Ho la sensazione che Conte metta McTominay in campo dal 1′ e penso che Mazzocchi possa essere l’eventuale sacrificato di turno.

Kvara o Yldiz?

Non so nemmeno chi sia Yldiz di fronte a Kvara.