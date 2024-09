Enrico Fedele, dirigente sportivo, ha partecipato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live dove ha parlato del periodo del Napoli.

La gara di sabato tra Juventus e Napoli non sarà una gara verità perchè non basta una partita per capire una squadra. Se dovessi giudicare il Napoli dalle prime partite , sarei molto allarmato, perché ha subito una media di dodici tiri nella sua porta in ogni partita, e non li ha subiti dal Manchester City o dal Real Madrid, eppure tutti mi parlano di un Napoli eccezionale.

Il portiere fa parte della squadra?

Non diciamo corbellerie: non puoi subire così tanto da certi avversari. E’ un portiere bravissimo tra i pali, Meret perché ha qualità superiori a chi è alto 1,91. Ha difetti come tutti, ma non mi accanisco, se sbaglia.

La Juve è più forte?