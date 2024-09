Per la presenza contro gli azzurri Gatti verrà valutato di giorno in giorno. Aggiornamenti sull’ex Milik. Due assenze sicure

Senza respiro. Archiviato il debutto in Champions con la convincente vittoria contro il Psv Eindhoven, per la Juve è già tempo di pensare al Napoli. Nella mattinata di mercoledì i bianconeri si sono ritrovati alla Continassa per una seduta di scarico per chi ha giocato contro gli olandesi e un allenamento completo (riscaldamento, parte atletica, possesso palla e partitella) per tutti gli altri. Le attenzioni principali erano concentrate su Federico Gatti, uscito al 57′ per una botta alla caviglia. “Ha avuto una piccola distorsione, ma nulla di importante”, aveva rassicurato a caldo Thiago Motta. Gli esami effettuati hanno confermato che non si tratta di niente di grave, ma il tempo per la supersfida contro la squadra di Antonio Conte stringe: le condizioni del capitano bianconero saranno valutate giorno dopo giorno e molto si capirà giovedì alla vera e propria ripresa degli allenamenti. Non è un mistero che il numero 4 juventino sia un lottatore e che farà di tutto per stringere i denti: determinanti saranno le sue sensazioni nelle due sedute che separano la Juve dall’appuntamento delle 18 di sabato allo Stadium. In caso di forfait, pronto “l’altro capitano” Danilo, già subentratogli contro gli olandesi.

Infortunio Milik, i tempi di recupero

Sicuri assenti saranno Francisco Conceiçao, il cui rientro è atteso tra la gara di Champions contro il Lipsia e quella della 7° giornata di Serie A contro il Cagliari, e Arkadiusz Milik. Il polacco, fermo da giugno per un intervento di “meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro” dopo un infortunio accusato in nazionale, non si è ancora allenato un solo giorno agli ordini di Thiago Motta. Il giocatore è guarito, ma il tecnico bianconero adesso vuole fargli svolgere tutto il lavoro atletico saltato in estate: il polacco, quindi, potrà essere pronto soltanto dopo la sosta per le nazionali di ottobre. Nel mirino ha già Juve-Lazio.