“La gara contro la Juventus non è come tutte le altre”

Gennaro Scarlato, ex azzurro e allenatore, ha partecipato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre dove ha parlato della partita tra Juventus e Napoli.

Factory della Comunicazione

“ La gara contro la Juventus non è come tutte le altre, è la gara dell’anno per quanto riguarda la rivalità. Per quello che abbiamo visto sinora c’è da avere fiducia in questo Napoli.

Non penso che Conte cambierà sistema di gioco tenendo conto che il Napoli viene da tre vittorie di fila, magari più in corsa può esserci qualche cambiamento.