“Conte e Thiago Motta sono due allenatori agli antipodi”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “Juve-Napoli e Inter-Milan ci diranno già qualcosa sul campionato. Soprattutto il derby, che può costare la panchina di Fonseca e abbattersi di conseguenza sulla corsa allo Scudetto per i rossoneri. C’è in ballo il futuro del Milan. Sarri è già pronto, non aspetta altro che una chiamata! Sarebbe la squadra ideale per lui. Juve-Napoli, invece, vedrà due avversarie in costruzione ma già protese al vertice. Conte ritroverà lo Stadium, ma ci interessa capire a che punto sono le due squadre. Questa partita arriva forse troppo presto, ma ce la godremo. Conte contro Thiago Motta? Sono due allenatori agli antipodi per modo di interpretare il mestiere. Hanno sistemi e filosofie diverse per raggiungere lo stesso obiettivo. Sarà interessante vedere a che punto è la costruzione della squadra di Juve e Napoli. Thiago Motta secondo me è più avanti, la Juventus gli ha completato prima la squadra e aveva un terreno più fertile, che non vedeva l’ora di mettersi alle spalle anni e anni di non-calcio. Conte ha incontrato difficoltà diverse e ha dovuto risolvere troppi problemi in partenza. Lukaku vs Vlahovic? Lukaku è un giocatore nato pronto, che non tentenna. Ora è più maturo e con Conte può raggiungere livelli ancora inesplorati. Vlahovic caratterialmente si gestisce con qualche difficoltà in più, accusa le critiche e si imbrunisce quando sbaglia troppo. Se si rasserena ed entra in sintonia con la squadra, ha colpi importantissimi. Lukaku è un uomo squadra, mentre Vlahovic è più one-man show. Esonero De Rossi? Una decisione discutibile, presa in maniera frettolosa. La Roma è più forte dello scorso anno, ma ha bisogno di tempo per trovare dei risultati. C’è qualcosa che va oltre il campo, che sfocia nella gestione dello spogliatoio. Evidentemente c’è bisogno di qualcuno che tenga il polso della situazione“.

Factory della Comunicazione