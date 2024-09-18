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Ufficiale, Serie B – Tutti gli arbitri dei match della 6^ giornata

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma sabato 21 settembre.

 

Factory della Comunicazione

CATANZARO – CREMONESE     Venerdì 20/09 h. 20.30

PICCININI

FONTEMURATO – VOTTA

IV:      TURRINI

VAR:     BARONI

AVAR:        NASCA

 

COSENZA – SASSUOLO    h. 15.00

ARENA

TOLFO – BELSANTI

IV:      MUCERA

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       MUTO

 

PALERMO – CESENA    h. 15.00

MANGANIELLO

BRESMES – LUCIANI

IV:       RINALDI

VAR:      VOLPI

AVAR:       LONGO

 

PISA – BRESCIA      h. 15.00

FOURNEAU

RICCI – CATALLO

IV:     DJURDJEVIC

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     SANTORO

 

REGGIANA – SALERNITANA    h. 15.00

ZUFFERLI

MOKHTAR – D’ASCANIO

IV:      POLI

VAR:     MINELLI

AVAR:     MERAVIGLIA

 

SAMPDORIA – SUDTIROL    h. 15.00

PERRI

BACCINI – RASPOLLINI

IV:     GAUZOLINO

VAR:     MIELE

AVAR:      DI VUOLO

 

MODENA – JUVE STABIA    h. 18.00

PRONTERA

LO CICERO – SCARPA E.

IV:     SACCHI

VAR:     GUALTIERI

AVAR:     SERRA

 

FROSINONE – BARI    Domenica 22/09 h. 15.00

MASSIMI

ROSSI C. – PERROTTI

IV:     ANGELILLO

VAR:      DI MARTINO

AVAR:      MIELE

 

MANTOVA – CITTADELLA    Domenica 22/09 h. 15.00

SCATENA

MONDIN – BIANCHINI

IV:      DIOP

VAR:      GHERSINI (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)

AVAR:       MONALDI (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)

 

SPEZIA – CARRARESE    Domenica 22/09 h. 15.00

RAPUANO

BERTI – ZINGARELLI

IV:     MAZZONI

VAR:      CAMPLONE

AVAR:       PAGNOTTA

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