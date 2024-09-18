Ufficiale, Serie B – Tutti gli arbitri dei match della 6^ giornata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma sabato 21 settembre.
CATANZARO – CREMONESE Venerdì 20/09 h. 20.30
PICCININI
FONTEMURATO – VOTTA
IV: TURRINI
VAR: BARONI
AVAR: NASCA
COSENZA – SASSUOLO h. 15.00
ARENA
TOLFO – BELSANTI
IV: MUCERA
VAR: MAGGIONI
AVAR: MUTO
PALERMO – CESENA h. 15.00
MANGANIELLO
BRESMES – LUCIANI
IV: RINALDI
VAR: VOLPI
AVAR: LONGO
PISA – BRESCIA h. 15.00
FOURNEAU
RICCI – CATALLO
IV: DJURDJEVIC
VAR: GARIGLIO
AVAR: SANTORO
REGGIANA – SALERNITANA h. 15.00
ZUFFERLI
MOKHTAR – D’ASCANIO
IV: POLI
VAR: MINELLI
AVAR: MERAVIGLIA
SAMPDORIA – SUDTIROL h. 15.00
PERRI
BACCINI – RASPOLLINI
IV: GAUZOLINO
VAR: MIELE
AVAR: DI VUOLO
MODENA – JUVE STABIA h. 18.00
PRONTERA
LO CICERO – SCARPA E.
IV: SACCHI
VAR: GUALTIERI
AVAR: SERRA
FROSINONE – BARI Domenica 22/09 h. 15.00
MASSIMI
ROSSI C. – PERROTTI
IV: ANGELILLO
VAR: DI MARTINO
AVAR: MIELE
MANTOVA – CITTADELLA Domenica 22/09 h. 15.00
SCATENA
MONDIN – BIANCHINI
IV: DIOP
VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)
AVAR: MONALDI (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)
SPEZIA – CARRARESE Domenica 22/09 h. 15.00
RAPUANO
BERTI – ZINGARELLI
IV: MAZZONI
VAR: CAMPLONE
AVAR: PAGNOTTA