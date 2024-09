“Si vede il lavoro di Conte: Meret gioca con più serenità”

, giornalista de, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su: “? Partita bellissima tra due allenatori che non si risparmiano e che hanno un differente sistema di gioco. Faranno vedere due squadre che ci crederanno fino alla fine. Perè immaginabile quanta emozione abbia dentro, è un ex ma non gioca da ex, vuol vincere perché questa è una partita chiave per il. Ilha fatto molto bene nelle ultime tre e deve proseguire su questa squadra. Ieri abbiamo visto unaspettacolare, ma la forza d’urto delè tutt’altra rispetto a quella del. La città diha appoggiatosin da giugno, la tifoseria s’è presentata in massa per la prima in casa colnonostante la brutta sconfitta di. Tutto ciò perché la gente si fida di questa scelta fatta da. La storia parla per, ma ne parla anche il lavoro quotidiano che sta facendo. Ilha sofferto tanto, Meret è stato decisivo per la vittoria. Il portiere è finalmente sicuro di sé e anche lì ha lavoratoperchéoggi gioca con serenità“.