Juventus-Napoli, la prima volta di Conte da avversario davanti ai tifosi bianconeri

Il Napoli affronterà la Juventus di Thiago Motta sabato alle ore 18,00 all’Allianz Stadium, dove mister Conte sarà davanti ai tifosi bianconeri da avversario per la prima volta, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Antonio Conte non ha mai giocato da avversario davanti ai tifosi della Juventus. I suoi ex tifosi. Manca dallo Stadium da 1225 giorni, dal 15 maggio 2021, quando con la sua Inter già campione d’Italia perse 3-2. Ma quella partita si giocò senza pubblico, a causa del Covid. E a porte chiuse si disputarono anche gli altri due Juventus-Inter della sua gestione nerazzurra. Gli è sempre andata maluccio. Due sconfitte in campionato e un pareggio in Coppa Italia. Uno zero a zero che viene ricordata per altro. Per il dito medio che il tecnico mostrò ad Andrea Agnelli che rispose a tono (evitiamo di scendere nei particolari). Quel dito costò a Conte duemila euro di multa. In tv disse: «Chiedete al quarto uomo cosa gridavano dalla tribuna per tutto il primo tempo. Ci vorrebbe più educazione, più sportività, più rispetto per chi lavora»”.

