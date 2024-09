“Il Napoli ha un organico da Champions pur non partecipandovi”

Antonio Ottaiano ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli è una squadra che non ha più paura di sporcarsi le mani, soffre, lotta e vuole il risultato a tutti i costi. Certo, a Cagliari la vittoria così rotonda è stata forse eccessiva, gli azzurri hanno reagito alla pressione del Cagliari e alla fine con la qualità è riuscito a vincere. Il Napoli è una grande squadra. Una grande vince in due modi: o comandando il gioco oppure soffrendo. Il Napoli ha una potenza offensiva spaventosa, se penso che Raspadori e Simeone giocheranno poco, ha un organico da Champions pur non partecipandovi. Inutile nascondersi: la squadra lotterà per vincere il campionato, ci sono tutte le condizioni perché ciò accada, per struttura, organico, possibilità di allenarsi senza interruzioni e recuperare senza fretta anche da un eventuale infortunio. Mentalmente la concentrazione in Europa ti porta via energie, il Napoli potrà riposare senza alcun problema e riorganizzare il lavoro. Cambio di sistema di gioco? A Torino dipenderà dalla condizione dei calciatori, in gare più impegnative secondo me Conte metterà un terzo centrocampista, bisognerà capire McTominay a che punto è del suo ambientamento in azzurro. Comunque il Napoli ha alternative validissime, in mezzo al campo ed in attacco. Lukaku? Come si discute uno che in un contesto non ottimale come quello di Roma, tra cambi di allenatore e questioni di spogliatoio, ha realizzato 21 gol? Sicuramente il belga andrà in doppia cifra abbondante, poi invito a notare la sua utilità nell’uno-due, la sua capacità di fare spazio e servire assist, al di là dei gol che farà, quando è in condizione è davvero devastante. Se poi a lui aggiungiamo Kvara, Neres e i giocatori di qualità in mezzo al campo in grado di fare gol, ci rendiamo conto di quanto la squadra sia fortissima. Meret? Tecnicamente è il miglior portiere italiano, in questi anni ha manifestato qualche lacuna dovuta alle uscite, alla comunicazione con i compagni di difesa e mi sembra che certe piccole lacune le stia colmando, dimostrando di essere un grande portiere“.

Factory della Comunicazione