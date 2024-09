Il Mattino – Neres e McTominay scalpitano: vogliono il posto da titolare contro la Juve

Il Mattino scrive di David Neres e Scott McTominay:

Factory della Comunicazione

Juventus . Il secondo scalpita per trovare zolle di campo nella zona nevralgica. Comincia oggi la settimana di preparazione al big match con la vecchia signora allo Stadium per il Napoli David Neres e Scott McTominay hanno messo nel mirino la formazione bianconera. I due, anche a Cagliari, hanno trovato spazio partendo dalla panchina. Per lo scozzese si è trattato dell’esordio assoluto in maglia azzurra (è arrivato sul gong del mercato estivo insieme al connazioanale Gilmour che pure ha brindato al’esordio in terra sarda). Il primo ha una media impressionante tra assist e minuti giocati e sopratutto ha un conto aperto con la. Il secondo scalpita per trovare zolle di campo nella zona nevralgica. Comincia oggi la settimana di preparazione al big match con la vecchia signora allo Stadium per ilhanno messo nel mirino la formazione bianconera. I due, anche a Cagliari, hanno trovato spazio partendo dalla panchina. Per lo scozzese si è trattato dell’esordio assoluto in maglia azzurra (è arrivato sul gong del mercato estivo insieme al connazioanale Gilmour che pure ha brindato al’esordio in terra sarda).

Per l’esterno offensivo brasiliano, invece, è la terza partita in altrettante gare in cui ha indossato la maglia del Napoli (partendo sempre dalla panchina) e trovando sempre e comunque la capacità di mandare in gol un compagno di squadra. Neres nella sua gara d’esordio ha fornito l’assist per il 3-0 definitivo contro il Bologna a Simeone. Poi si è ripetuto alla grande con Anguissa, scodellando il traversone utile al gol dela vittoria in rimontra. Ed infine – si fa per dire – ha penellato il corner sulla testa di Buongiorno che ha calato il poker a Cagliari.