Gokhan Inler riparte dall’Udinese, ma non dimentica l’azzurro: “Sarà una grande emozione sfidare il Napoli”

L’ex centrocampista del Napoli, Gohan Inler torna in Serie A, stavolta da direttore sportivo dell’Udinese, come riporta Il Mattino. “Ma tra i protagonisti dell’Udinese bella e vincente c’è anche Gokhan Inler, ex centrocampista del Napoli e oggi ds dei bianconeri. In occasione della presentazione della terza maglia, ieri durante la fashion week, lo svizzero ha messo subito le mani avanti sul campionato dell’Udinese. «È presto per guardare la classifica e per parlare di scudetto. Lavoriamo giorno per giorno». Ma una cosa è certa, primo e secondo posto sono occupati dalle due squadre del cuore di Inler: Udinese (dove è cresciuto e sbocciato in serie A) e Napoli (dove si è consacrato). «La squadra di Conte è molto forte. Ha dimostrato di poter vincere anche tutte le partite», e così Inler prova subito a spostare l’attenzione sugli azzurri che domenica pomeriggio hanno calato il poker sul campo del Cagliari trascinato dai suoi attaccanti: Kvara e Lukaku. «Di sicuro sarà una grande emozione sfidare il Napoli: sarà una partita molto dura e daremo il massimo», aggiunge Inler che nel mirino ha già messo la prossima partita, quella di domenica alle 18 all’Olimpico contro la Roma. L’ex centrocampista è stato uno dei primi grandi colpi del Napoli di Aurelio De Laurentiis che infatti lo presentò in pompa magna su una nave da crociera svelandone l’identità solo dopo avergli fatto togliere una maschera da leone. Inler e Napoli hanno avuto un rapporto di grande amore. In azzurro ha collezionato più di 100 presenze segnando gol bellissimi e pesantissimi come quello in Champions contro il Chelsea, riaccendendo le speranze di qualificazione nella gara di ritorno degli ottavi di finale a Londra. Ma quello tra Napoli e l’Udinese è un legame caratterizzato anche dalla partnership tra il club e Mulish, azienda partenopea che ha nel corno portafortuna il suo marchio distintivo ed è official Formal Wear Partner del club per il secondo anno consecutivo”.

