GdS – Ritratto di Gabriele Oriali, una vita da mediano

L’EX MEDIANO CAMPIONE DEL MONDO NEL 1982 È DIVENTATO UN DIRIGENTE IMPRESCINDIBILE PER CHI VUOLE VINCERE. COME CONTE AL NAPOLI

Guardiamo, giustamente, al curriculum di allenatori, calciatori, addirittura procuratori. Nel senso che ci facciamo guidare dagli scudetti vinti, dai gol segnati e – nell’ultimo caso – dai colpi di mercato effettuati, con trasferimenti di primo livello portati a dama. Questo metro, di guardare a ciò che si è fatto in carriera, andrebbe applicato alla figura più riservata, taciturna, e – nel suo campo – più titolata del mondo del calcio. Esagerazioni? Non nel suo caso, nel caso di Gabriele Oriali, una vita da mediano come canta Ligabue, nel senso di una straordinaria capacità di essere fondamentale, prezioso, nel suo ruolo senza mai rubare la scena e i riflettori ai protagonisti.

UNA VITA DA MEDIANO

Era così da calciatore, nella sua formidabile carriera da calciatore, in cui ha vinto due scudetti con l’Inter e il titolo di Campione del Mondo con l’Italia. Già, perché in quella squadra mitica dell’82, dei silenzi rumorosi di Bearzot e Zoff, degli indimenticabili Paolo Rossi e Scirea, delle prodezze di Bruno Conti e Tardelli, lui avrebbe meritato l’Oscar per il miglior attore non protagonista. Capace di sostenere, ingigantire, un pieno di qualità. Ma ciò che colpisce, ed è così poco celebrato, è addirittura il resto della carriera che si è scelto, si è imposto, Gabriele Oriali. Di cui, anche adesso, nessuno parla. Anche se in qualche modo questo è sicuramente il Napoli di De Laurentiis e Antonio Conte di Kvara e Lukaku, ma anche un po’ suo. Di un dirigente che preferisce restare dietro le quinte, o come è successo a Cagliari, di entrare in scena solo per andare a pacificare le tifoserie, ma che deve avere qualcosa davvero di speciale. Perché in un modo che vive di gelosie, di fantasmi, di paure di tradimenti, lui è riuscito in un’impresa unica. Farsi apprezzare, scegliere, da profili molto diversi.

Fonte: La Gazzetta dello Sport