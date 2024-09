Damiani: “Kvara ha un contratto lungo, Meret è più sereno”

OSCAR DAMIANI: “Falli su Kvara? È un calciatore forte anche fisicamente, di qualità, ha un ottimo cambio passo e direzione, gli avversari vanno in difficoltà e lo fermano scorrettamente. Accade ai calciatori di grande qualità. Rinnovo Kvara? Situazione figlia dei nostri giorni, i giocatori – ha detto l’agente Fifa e doppio ex di Juve e Napoli a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – provano ad approfittare per ottenere le condizioni più vantaggiose, ma ha un contratto lungo e credo che alla fine si troverà l’accordo con il Napoli. Rinnovo Meret? Lo vedo più sereno, lavora bene, non credo ci saranno problemi con lui e con il suo agente per trovare l’accordo con la Società. Juve-Napoli? Non è ancora determinante ma certo chi la spunterà avrà una carica psicologica che potrebbe aiutare nel prosieguo del campionato. Io sono doppio ex della sfida e ricordo una mia doppietta in bianconero in un 6-2 sul Napoli, ma ho ricordi splendidi anche in maglia azzurra. Griglia scudetto? Sia Napoli che Juve sono in lizza, saranno protagoniste per contendere la vittoria all’Inter. 4-3-3? Modulo possibile, occorre il sacrificio da parte di tutti qualsiasi modulo si adotti”.

