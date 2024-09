7gold: “Al Napoli manca un elemento che può essere un braccetto di difesa o un quinto. A Parigi c’è uno….scontento”

Ai microfoni di Radio Capri, durante il programma “Bordocampo” condotto da Fabio Zizolfi e Rossella Pezzella è intervenuto Armando Areniello giornalista sportivo di 7gold ed esperto di calciomercato

Di seguito le sue parole:

“Conte sulla panchina del Napoli: come vedi gli azzurri, il mister farà cambio modulo? Sicuramente il Napoli sta crescendo pian piano: dal punto di vista del carattere lo abbiamo visto contro il Parma. Mentre per quello che riguarda la crescita del gioco qualche sprazzo si è visto col Cagliari. Conte, ovunque vada vuole vincere. Anche se ci fosse l’1% di possibilità di vincere lo Scudetto, la vuole sfruttare fino in fondo. Non cambia la sua filosofia, neanche a Napoli. La squadra può dire la sua. Conte voleva delle garanzie quando ha parlato con De Laurentiis: già a gennaio aveva posto delle condizioni: voleva Buongiorno e Lukaku, e la permanenza di Kvara e Di Lorenzo. Ed è stato accontentato su tutta la linea.

Se il Napoli avesse ceduto Osimhen come avrebbe completato la rosa? Al Napoli manca un elemento che può essere o un braccetto di difesa o un quinto: Dedic o Vanderson se parliamo di quinti. Che hanno anche un prezzo abbordabile. Ma facciamo sognare i tifosi: io dico che il Napoli potrebbe fare un tentativo per Milan Skriniar rimasto a Parigi controvoglia.

Le avversarie come sono? Io credo che per lo scudetto se la giocheranno in tre: Inter, Napoli, Juventus. In quest’ ordine. L’Inter ha faticato a Monza. Ha dimostrato che non si possono tenere fuori i migliori centrocampisti che sono Calhanoglu e Barella. Uno dei due deve giocare sempre. Frattesi abbiamo visto che in Nazionale ha fatto faville, mentre accanto ad Asslani ha avuto qualche difficoltà mostrando qualche limite. La Juve, invece, deve trovare la quadra per far giocare tutti. Douglas Luiz è già un caso: è costato 50 milioni: nonostante le contropartite, è a bilancio per 50 milioni, e non gioca sempre. Talvolta, quando gioca, lo fa male. Il Milan è molto indietro: ha vinto solo contro il Venezia che non è un test probante. I lagunari sono tra i principali candidati per la retrocessione.