UEFA Women’s Champions League – Tutte in casa le tre rappresentanti della Serie A eBay

Cercano l’accesso alla fase a gironi: giallorosse al Tre Fontane, bianconere a Biella, le ragazze di De La Fuente al Viola Park. Ritorno tra una settimana

L’Italia sogna uno storico tris in UEFA Women’s Champions League. Mercoledì si gioca l’andata del secondo turno preliminare, con Roma e Juventus che entrano in gioco nella massima competizione europea e si uniscono alla Fiorentina, che invece ha già giocato e superato il mini-girone di Copenaghen.

PERCORSO CAMPIONI. La prima a scendere in campo, in ordine di tempo, sarà la Roma, che alle 14.30 al ‘Tre Fontane’ riceve il Servette nel percorso campioni. Una Roma che ha iniziato la Serie A eBay con due pareggi contro Sassuolo e Lazio ma che è stata l’unica rappresentante italiana nella fase a gironi di Champions nella passata stagione. Di fronte, con la maglia del club svizzero, due vecchie conoscenze come il portiere Korpela e l’attaccante Lazaro. Diretta sul canale YouTube della Roma.

PERCORSO PIAZZATE. Alle 19 sarà il turno della Juventus, che a Biella attende il Paris Saint-Germain dell’ex Echegini, con l’obiettivo di tornare ai gironi di Champions dopo l’assenza della passata stagione. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Juventus e su juventus.com. Alle 20, infine, tocca alla Fiorentina affrontare il Wolfsburg al Viola Park: dopo aver vinto due partite su due in campionato (al pari di Juventus e Inter) e dopo i successi contro Brondby e Ajax in Danimarca, la squadra di De La Fuente sfida le tedesche (in rosa anche l’ex juventina Beerensteyn) con l’obiettivo di mettersi in una posizione di vantaggio in vista delle gare di ritorno in programma tra una settimana. Match in diretta su acffiorentina.com e sui canali Facebook, YouTube e TikTok viola.

UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE – SECONDO TURNO

Andata – Mercoledì 18 settembre

Ore 14.30: ROMA-Servette

Ore 14.30: Osijek-Twente

Ore 18.45: Paris FC-Manchester City 18.45

Ore 19: Häcken-Arsenal

Ore 19: JUVENTUS-Paris Saint-Germain

Ore 19: Hammarby-Benfica

Ore 19.30: Anderlecht-Vålerenga

Ore 20: FIORENTINA-Wolfsburg

Giovedì 19 settembre

Ore 17: Sporting CP-Real Madrid

Ore 18: Galatasaray-Slavia Praga

Ore 19: St. Pölten-Mura

Domenica 22 settembre

Ore 13: Vorskla Poltava-Celtic

*si gioca ad Airdrie, Scozia

Calendario della stagione

Sorteggio fase a gironi

27 settembre, Nyon

Fase a gironi

Giornata 1: 8/9 ottobre

Giornata 2: 16/17 ottobre

Giornata 3: 12/13 novembre

Giornata 4: 20/21 novembre

Giornata 5: 11/12 dicembre

Giornata 6: 17/18 dicembre

Sorteggio quarti e semifinali

7 febbraio, Nyon

Quarti di finale

Andata: 18/19 marzo

Ritorno: 26/27 marzo

Semifinali

Andata: 19/20 aprile

Ritorno: 26/27 aprile

Finale (Estádio José Alvalade, Lisbona)

23, 24 o 25 maggio (da stabilire)

