Uefa, insieme alla Champions cambia anche la Youth League: tutte le novità

La Gazzetta dello Sport stamane in edicola si sofferma sulla nuova Champions League, che aprirà i battenti nel tardo pomeriggio e vedrà ben cinque squadre italiane ai nastri di partenza. Se la maggiore competizione calcistica continentale cambierà volto, anche la Youth League partirà con un nuovo format. Le squadre partecipanti sono divise in due percorsi: Champions e campioni nazionali. Entrambi disputati nel corso dell’anno, prima di riunirsi per la fase a eliminazione diretta. Il primo include le 36 squadre giovanili dei club che si sono qualificati alla fase a gironi dei grandi. Per i giovani, si legge, cambia la durata: è limitata alle prime sei giornate, con le stesse partite disputate in entrambe le competizioni (tre in casa e tre in trasferta). Le prime 22 classificate accedono ai sedicesimi, eliminate quelle dalla ventitreesima posizione in giù. Il percorso campioni nazionali è stato ristrutturato per includere tutte le federazioni affiliate alla Uefa: sono 52, in precedenza la partecipazione era limitata alle prime 32. Sono previsti tre turni di gare andata e ritorno anziché due: avanzano alla fase successiva dieci formazioni.

Al termine dei gironi si disputerà una fase a eliminazione diretta con una sola partita per turno a partire dai sedicesimi di finale. Le squadre classificate dal 1° al 6° posto giocheranno contro quelle piazzate dal 17° al 22°. I club dal 7° al 16° affronteranno i dieci che si qualificano tra i campioni nazionali. I 24 club delle federazioni con il ranking più basso iniziano dal primo turno, gli altri 28 dal secondo. Dagli ottavi in poi ci sarà un sorteggio. La Youth League si concluderà, come in precedenza, con la Final Four giocata in campo neutro.

Il Milan di Guidi è una delle principali favorite alla vittoria. L’anno scorso i rossoneri sono arrivati fino in finale battuti dall’Olympiacos. Ci sono poi le altre italiane: Inter, Juventus, Atalanta e la debuttante Bologna. Nel percorso campioni nazionali fa il suo esordio in Europa al secondo turno il Sassuolo di Bigica, campione in Primavera grazie al successo in finale contro la Roma. Tra le formazioni da tenere d’occhio c’è il Barcellona di Belletti, che ha trionfato due volte in Youth League. Pure Benfica, Real Madrid e Salisburgo. Tanti i debuttanti nel percorso Champions – oltre a Brest, Bologna e Stoccarda – ci saranno Aston Villa, Girona e Sturm Graz. Nel percorso dei campioni nazionali saranno rappresentati per la prima volta: Andorra, Isole Faroe, Gibilterra, Kosovo, Malta e Galles.