TMW – Ritorna il Decreto Crescita? Forza Italia ne propone la reintroduzione fino al 2027, i dettagli

Secondo TMW, che riprende il portale Calcio&Finanza, il Governo sarebbe propenso a valutare la reintroduzione del Decreto Crescita, la detassazione al 50% delle imposte previste per i lavoratori disposti a trasferire la loro residenza sul suolo italiano, dunque con un diretto coinvolgimento per le società sportive del nostro paese, che ne hanno richiesto a più riprese il ripristino.

Introdotto a inizio 2020 e rimasto in vigore fino al termine dell’anno solare 2023 dopo la rimozione per volontà del Governo Meloni, il Decreto Crescita continua a produrre i suoi benefici soltanto per quei tesserati che già ne potevano godere quando la norma era in vigore. E proprio ora da Forza Italia, partito che ha tra le sue fila l’ad del Monza Adriano Galliani e il presidente della Lazio Claudio Lotito, spunta una proposta per reintrodurlo e prorogarlo fino al 2027 per tutti.

Queste le parole sul tema di Dario Damiani, capogruppo di FI in Commissione Bilancio: “La proposta di modifica punta a prorogare una misura già esistente che riguarda l’agevolazione per incentivare tutti i lavoratori che stabiliscono la residenza nel nostro Paese come anche gli sportivi“.