“Settimana tipo significativa. Con Lukaku il Napoli guadagna in fisicità!”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di 1 Football Club, Mattia Graffiedi (ex attaccante Napoli) ha parlato del rendimento degli azzurri fino a questo momento.

Per un giocatore è più facile la settimana tipo o giocare per tre giorni?

“Sicuramente la settimana tipo, perché fisicamente, giocare ogni tre giorni, può essere logorante. Un giocatore vorrebbe giocare tutti i giorni, ma alla lunga è difficile. Anche per un allenatore, è molto meglio giocare una volta a settimana. Per il Napoli questo è significativo”.

Con Lukaku, il Napoli dove guadagna e dove perde?

“Guadagna in fisicità: ha sempre un giocatore di riferimento per poter innescare gli esterni, Kvara e Politano. Lukaku può servire palloni d’oro, deve migliorare la loro intesa, ma deve ancora allenarsi bene per poter giocare tutta la stagione in ottima forma: lui è veramente indispensabile per il Napoli. È un vero punto di riferimento perché ti fornisce la possibilità di un gioco in più, quello della palla lunga, di far salire la squadra”.