Napoli, avanti tutta e testa alla Juventus

Dopo la vittoria contro il Cagliari, come riferisce il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, Antonio Conte ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra, questo trionfo ha segnato la terza vittoria consecutiva in campionato e ha consolidato il secondo posto in classifica con 9 punti, dietro solo all’Udinese che vincendo ieri in casa del Parma è passata al primo posto con 10 punti. Dopo il pareggio dell’Inter a Monza, per un breve periodo, la squadra di Conte ha occupato la prima posizione in classifica, ma l’aspetto più rilevante è l’attuale vantaggio di un punto su Torino, Juventus e i campioni d’Italia. Sabato prossimo alle 18, ci sarà una sfida molto attesa contro la Juventus all’Allianz Stadium.

Da oggi inizieranno i preparativi per la seconda trasferta consecutiva, si inizia già da stasera per la Juventus con l’impegnò in Champions League contro il PSV, il Napoli guarderà questa partita da casa per avere qualche indizio in più sulle tattiche degli avversari. Quella contro i bianconeri è una giornata che assume grande importanza per il livello della sfida e i legami con il passato di Conte, del direttore sportivo Manna e del direttore tecnico Giuntoli. Il passato tra queste due squadre rende questo incontro molto sentito. Dal punto di vista tattico, Conte ha lavorato per tutta l’estate sul modulo 3-4-2-1, che sta iniziando a dare risultati sia in termini di gioco che di prestazioni. Tuttavia, in allenamento ha iniziato a testare anche il 4-3-3 con maggiore frequenza, soprattutto dopo l’arrivo di McTominay e Gilmour.

I due scozzesi hanno fatto il loro esordio contro il Cagliari, dimostrando il loro valore dopo una settimana completa di allenamenti. Il loro contributo sarà fondamentale, così come quello di Neres, che potrà essere decisivo sia dall’inizio che a partita in corso visto che ha dimostrato di saper risolvere le partite anche se gli vengono concessi 10 minuti.