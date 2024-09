“McTominay e Gilmour? Uno dei due diventerà titolare”, ne è certo l’ex calciatore Orsi

Fernando Orsi, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Son sempre stato un fautore di Meret, l’ho sempre difeso in maniera ferrea. Io mi incatenerei per Meret, per me è un portiere valido. Nell’anno dello scudetto doveva andare allo Spezia, poi rimase a Napoli e fu tra i protagonisti del tricolore. Tra dare ed avere Meret ha più dato, mi piace come para e come sta in porta. Mi sembra un portiere anni ’80 per come sta in porta. McTominay e Gilmour? Uno dei due diventerà titolare, McTominay ha una caratura internazionale molto importante. L’alternanza è importante affinchè i titolari non si sentissero titolari a tutti i costi. Giocare una volta a settimana aiuta a prendere decisioni con più calma. La difesa a tre giova a Meret? Nella costruzione dal basso non cambia nulla, i giocatori devono prendersi le responsabilità, poi se si va dal portiere è per necessità e non per scrollarsi di dosso le responsabilità”.

