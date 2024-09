Marchetti: “Napoli rivoluzionato da Conte con centimetri e fisicità”

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ai microfoni di Radio Marte: “Il dato più importante di Cagliari-Napoli? Il ritrovato spirito di squadra, la capacità di soffrire e riuscire a portare gli episodi dalla propria parte, caratteristica di tutte le squadre di Conte. Aspetto su cui lavorare? L’equilibrio tra i reparti e la capacità di leggere alcune situazioni tattiche. Il Napoli ha vinto in virtù della sua qualità ma il Cagliari era riuscito fino al 60’ a tenere in equilibrio ed aperta la gara. Anguissa ritrovato? E’ stato il migliore in campo insieme a Meret, dominatore assoluto del centrocampo, quando anche i suoi più illustri compagni non stavano offrendo una prestazione irresistibile. Competizione con McTominay? Conte sa toccare le corde giuste, afferisce alle sue capacità comunicative ed è in grado di accendere la fiamma che hai dentro. Napoli diverso? L’inversione di tendenza operata da Conte non è scontata, il tecnico ha rivoluzionato il Napoli, voleva centimetri e fisicità imponente. Il suo calcio è furore e lotta, non incanta per giro palla insistito ma è un combattimento continuo. Scontri tra tifosi? Allo stadio bisogna andare per godersi uno spettacolo, non si può avere paura. Non ero d’accordo con il divieto di trasferta ma in certe situazioni particolari si presenta come l’unica soluzione o comunque una soluzione efficace per evitare tafferugli”.

