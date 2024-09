Juve-Napoli, settore ospiti esaurito, ma c’è una curiosità che riguarda la vendita dei biglietti

Sabato alle 18,00, per la quinta giornata di campionato di Serie A, il Napoli affronterà la Juventus all’Allianz Stadium, e tantissimi sono gli azzurri che hanno risposto all’appello col settore ospiti già esaurito, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il settore ospiti per la gara Juventus-Napoli di sabato all’Allianz Stadium di Torino è sold out. Non da poche ore ma già da diversi giorni. Chi andrà sul sito ufficiale del club bianconero per provare ad acquistare il biglietto troverà la dicitura «disponibilità esaurita» perché i tagliandi, al costo di 45 euro più commissioni, sono stati messi in vendita dalla Juventus in piena estate, esattamente il 21 agosto, quando ancora non si conoscevano data e orario della partita in programma sabato alle 18. È stata subito caccia ad un posto nonostante l’incertezza sul giorno della gara. Una fiducia al buio per sostenere la squadra allenata da Conte in una delle trasferte più sentite e attese dell’anno. Il settore riservato ai tifosi del Napoli sarà dunque gremito ed è stato aperto per i soli possessori di Fidelity Card. Tantissimi i gruppi organizzati che saranno presenti. Arriveranno da ogni parte d’Italia per seguire la partita, un grande classico. Per la squadra sarà la seconda trasferta consecutiva dopo quella di Cagliari, per i tifosi provenienti dalla Campania la seconda senza restrizioni dopo il divieto alla prima giornata in occasione di Hellas Verona-Napoli al Bentegodi”.

