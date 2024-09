Il vantaggio di Conte rispetto a Juve e Inter

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pasquale Salvione, Corriere dello Sport: “Non fare la Champions è un rammarico, ma è soprattutto un vantaggio per un progetto nuovo come quello del Napoli. Juve e Milan sono cantieri aperti e non avranno il lusso di prepararsi con pochi impegni alla settimana. Conte, invece, può lavorare con calma e vantare di una panchina lunga e qualitativa. La Champions ti porta via tante energie nervose e ti costa dei punti. Per il Napoli è una grande occasione trovarsi nella settimana dello scontro diretto con un impegno in meno nelle gambe. Al di là di quello che sarà il risultato, il percorso di crescita del Napoli continuerà su questo ritmo. Tutti i giocatori arrivati al Napoli sono di primissimo piano: Gilmour è stato il faro del Brighton di De Zerbi, non lo scopriamo adesso. Poi di tutti gli altri è quasi superfluo parlarne. McTominay, Lukaku, Neres, Buongiorno… Sono calciatori di uno spessore superiore. Neres è destinato a diventare titolare dopo i 3 assist da subentrato, nella testa di Conte il tridente tipo è con lui, Kvara e Lukaku. Al solo Lukaku manca una vera e propria alternativa, perché non c’è in rosa un calciatore col suo stesso peso specifico. Simeone e Raspadori sono di valore, ma hanno caratteristiche diverse. Rinnovo Kvaratskhelia? Manna ha dettato i tempi e cerca di frenare le indiscrezioni. Tutte le parti lavorano per arrivare a dama il prima possibile. Quello che è certo, è il clima sereno con cui Kvara ha ripreso a giocare. Ci sta mettendo un impegno e una voglia che non si vedeva dall’anno dello Scudetto o forse mai. Questo è uno dei segnali più importanti della gestione Conte”.

