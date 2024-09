Avv. La Marca: “Juventus-Napoli? Sarà una partita importante e indicativa per entrambe”

L’avvocato Domenico La Marca, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club sulle frequenze di 1 Station Radio.

Cagliari-Napoli – “Vittoria importante a Cagliari per il Napoli, gli azzurri hanno affrontato un avversario ben organizzato, che in più occasioni ha sfiorato il gol del pari fermandosi dinanzi a un monumentale Meret. Il Cagliari mi è piaciuto tanto e sono convinto che con questa grinta e determinazione possa togliersi tante soddisfazioni, non sarà facile per nessuno andare a vincere in terra sarda. Per il Napoli arriva la terza vittoria di fila in campionato, che mancava dalla stagione dello scudetto, ma soprattutto continua il processo di evoluzione della squadra sia dal punto di vista tattico che caratteriale, si sono visti tanti atteggiamenti positivi che fanno ben sperare per il futuro: il triplicare l’avversario sul 3-0 oppure il recupero di Simeone al ridosso della propria area di rigore, sono dei segnali incoraggianti”.

L’importanza di Lukaku – “Sino al momento del suo secondo assist per Kvaratskhelia la prestazione di Lukaku non era stata esaltante, si percepisce come il centravanti belga non sia ancora al massimo della condizione, e ciò è proprio la dimostrazione di quanto questo giocatore possa essere devastante. La sua presenza, soprattutto prima dell’interruzione nella prima frazione di gioco, ha permesso al Napoli di giocare con il baricentro alto. Nella ripresa Lukaku ha trovato un assist di assoluta qualità e poi ha chiuso la partita, dimostrando quanto possa essere fondamentale per questo Napoli che sta nascendo. Inoltre, si iniziano a vedere anche delle prove di intesa con Kvaratskhelia”.

Ottime prove – “Meret è stato semplicemente fantastico nella vittoria di Cagliari, interventi di assoluto spessore, in particolar modo sulla conclusione di Marin e sul colpo di testa di Luperto, dove si è letteralmente superato. In queste prime giornate l’estremo difensore azzurro si sta esaltando con parate decisive e dimostrando con i fatti di essere un punto di forza della squadra. Ottima la prova anche di Politano, sempre nel vivo delle azioni offensive e soprattutto pronto e generoso a rientrare in fase di ripiego, come del resto prestazione di altissimo livello anche quella di Anguissa, il centrocampista ha offerto una prova di spessore, risultando dominante a centrocampo dove ha recuperato e ripulito un incredibile numero di palloni”.

La giornata di campionato – “È stata una giornata di campionato che ha offerto spunti di riflessione interessanti, visto che quattro big del nostro campionato erano impegnate in trasferta contro avversari orientativamente dello stesso livello. Solo il Napoli è riuscito a portarsi i tre punti a casa, dimostrando una qualità offensiva importante, difatti pur soffrendo già nel primo tempo gli azzurri avevano avuto delle occasioni per mettere in discesa l’incontro”.

Juventus-Napoli – “Sarà una partita importante e indicativa per entrambe, chiaramente siamo ad inizio stagione e le squadre hanno cambiato tanto a partire dalle rispettive guide, e ci vorrà ancora del tempo affinché vengano assimilati i meccanismi richiesti dai rispettivi tecnici. Nonostante ciò, ci saranno in palio punti che comunque sono pesanti, la Juventus, reduce dall’impegno di Champions, giocherà un secondo scontro di alta classifica in casa dopo il pari con la Roma, mentre il Napoli, che avrà la settimana tipo per prepararsi alla sfida, è atteso dal primo vero banco di prova”.