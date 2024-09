Serie A – Genoa/Roma (1-1). La lupa non riesce a vincere, pari ligure nel finale

La prima rete di Dobvyk non basta per la prima vittoria in campionato per la Roma di De Rossi. Il Genoa subisce nel primo tempo, cresce molto nella ripresa e trova il gol del pareggio al 96′ di testa con De Winter.

La partita

Episodio dubbio al 12′: contatto in area genoana De Winter-Dybala, il Var non interviene. Sull’angolo Mancini di testa colpisce a botta sicura ma sulla traiettoria c’è Vasquez che devia in angolo. Primo tiro in porta al 33′, con Dovbyk che riceve palla da Dybala davanti a Gollini ma gli tira addosso. Il portiere del Genoa si supera poco dopo sul tiro ravvicinato di El Shaarawy. La Roma passa al 37′ dopo un’infinita attesa per il controllo Var a causa di un problema tecnico di comunicazione. Inizialmente viene chiamato un fuorigioco di Mancini a inizio azione, ma poi da Lissone arriva l’ok al tap in vincente di Dovbyk dopo la gran parata di Gollini sul tiro di Pisilli. Tocca poi a Vasquez salvare a porta vuota sul tiro di Koné in pieno recupero. Avvio di ripresa e ancora Gollini si supera sul tiro da due passi di Dovbyk. Ndicka perde palla in uscita ma Ekuban non ne approfitta tirando a lato. Cresce il Genoa e Svilar salva in uscita bassa ancora su Ekuban. Il portiere giallorosso concede il bis sulla punizione di Malinovskyi, con Mancini che anticipa di un soffio Ekuban. Nel finale espulso De Rossi. Sembra fatta per la Roma ma all’ultimo respiro De Winter di testa firma il meritato pari.

GENOA-ROMA 1-1 (0-1)

RETI: 43′ pt Dovbyk (R), 51′ st De Winter (G)

ASSIST: 52′ st Vitinha (G)

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco (1′ st Vitinha), De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj (35′ st Bohinen), Thorsby (1′ st Malinovskyi), Martin; Ekuban (35′ st Ekhator), Pinamonti. (A disp: Leali, Sommariva, Marcandalli, Matturro, Accornero, Masini, Ahanor). All: A. Gilardino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Saelemaekers (5′ st Hermoso), Konè, Pisilli (17′ st Celik), Angelino; Dybala (17′ st Baldanzi), El Shaarawy (17′ st Pellegrini); Dovbyk (36′ st Shomurodov). (A disp.: Ryan, Marin, Abdulhamid, Hummels, Dahl, Sangarè, Paredes, Soulè). All: D. De Rossi.

ARBITRO: A. Giua di Cagliari; Assistenti D. Cecconi di Empoli e A. Zingarelli di Siena; IV Uff. L. Massimi di Termoli; Var M. Gariglio di Pinerolo, Avar A. Di Paolo di Avezzano.

AMMONITI: 45′ pt Pistilli (R); 12′ st De Rossi (all. R), 20′ st Pellegrini (R), 25′ st De Winter (G).

ESPULSO: 50′ st De Rossi (all. R) per somma di ammonizioni.

SPETTATORI: 33.009 di cui 2032 ospiti.

RECUPERO: 7′ pt; 4′ st.