Scontri tra tifosi, lo sfogo della moglie di Gaetano: “Ci sta preferire una squadra all’altra, ma non così”

La vittoriosa sfida del Napoli contro il Cagliari di ieri è stata macchiata dall’interruzione nel primo tempo di circa 7 minuti per gli scontri tra le due tifoserie. La moglie di Gianluca Gaetano, Maria Delle Cave, ha condannato sui social quello che ha vissuto lei come altri tifosi ieri allo stadio: “Il calcio dovrebbe essere divertimento, passione, spensieratezza, amore. Non questo, non così. Noi mogli, genitori, parenti non possiamo stare in ansia perché potrebbe succedere qualcosa ai giocatori. Non possiamo vedere la paura negli occhi dei nostri figli. È brutto vivere in un momento la voglia e la felicità di andare allo stadio e un attimo dopo avere l’ansia e il cuore a mille. L’adrenalina di mia figlia che non vedeva l’ora di andare a vedere il suo papà, con “mamma andiamo a casa?”. Ci sta tifare, ci sta preferire una squadra all’altra, ma non così, no. Non dobbiamo amarci tutti ma neanche odiarci così. Una napoletana che vive a Cagliari“.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino