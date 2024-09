Perillo (Rai): “Il campionato è avvisato: il Napoli c’è!”

Antonello Perillo, Vice Direttore della Tgr Rai nazionale, ha commentato attraverso i social la vittoria del Napoli sul Cagliari per 0-4 alla Unipol Domus Arena. “Il campionato è avvisato: il Napoli c’è! Su un campo difficile come quello del Cagliari, gli azzurri hanno centrato, dopo un anno e mezzo, la terza vittoria consecutiva, scavalcando in classifica anche la tanto reclamizzata Juventus. Gara tosta, insidiosa, piena di trappole, contro un Cagliari molto aggressivo, dal pressing esasperato e dalle marcature ad uomo in ogni parte del terreno di gioco. Ormai si vede sempre più la mano di Conte: a parte l’identità tattica già ben definita, la squadra, a differenza della scorsa stagione, sa soffrire e lottare su ogni pallone. Va detto che non è mancata una buona dose di fortuna, tra fine primo tempo e inizio della ripresa, quando i rossoblu di mister Nicola si sono più volte resi pericolosi. Migliore in assoluto un superlativo Meret, che con alcuni interventi prodigiosi ha protetto il risultato nei momenti più difficili. Note di merito anche per un vigoroso Anguissa, quasi risvegliato dalla concorrenza di McTominay, un inesauribile Politano e un ispirato Kvaratskhelia, seppur penalizzato dalla botta subita alla caviglia al fischio d’inizio. Benissimo anche Lukaku, non solo per il gol e i due assist, ma perché già diventato imprescindibile per le sponde e gli spazi creati per gli inserimenti dei compagni d’attacco. Da sottolineare il terzo assist in tre spezzoni di gara per Neres”.

Factory della Comunicazione