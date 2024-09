“Napoli, bene la vittoria ma contro la Juve servirà alzare l’attenzione. Meret? Migliorato col tempo”

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Punto Nuovo Sport degli azzurri, reduci dal poker rifilato al Cagliari.

“Cagliari-Napoli ha avuto un risultato ingiusto, ma il calcio è questo. Se il portiere fa delle parate importanti è comunque un merito della squadra vincente… Il Napoli avrebbe vinto anche se avesse concesso un gol agli avversari. Gli azzurri devono migliorare gradualmente, ma non possiamo ignorare che hanno concesso tanto contro squadre medio-basse. Ora arriverà la Juventus e bisognerà alzare l’attenzione: Conte deve rivedere qualcosa in difesa, altrimenti si rischia troppo nonostante il primato in classifica. Il Napoli sta bene fisicamente, Conte ha preparato questa squadra in maniera spettacolare. Il vantaggio di non avere le coppe tornerà utile proprio ora che tutte le altre saranno impegnate con la Champions. Il Napoli non deve, però, cullarsi su queste cose. Riscatto Meret? Nessuno ha mai messo in dubbio le sue doti, ma doveva migliorare sull’aspetto fisico e caratteriale. I primi anni ha patito troppi infortuni e non ha sempre comunicato sicurezza ai suoi compagni. Poi è migliorato tanto sulla posizione: ora fa questi paratoni perché non è più un portiere legato alla linea di porta… Evidentemente il preparatore dei portieri di Conte lo ha migliorato in questo aspetto. E’ palese proprio sul tiro di Marin come abbia fatto un passo in avanti”.