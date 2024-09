“Meret sempre sotto pressione, ma queste sono partite che gli danno fiducia”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, allenatore della, già difensore di: “Quando sono andati in svantaggio, i rossoblù si sono aperti. La qualità delfa la differenza: sono riusciti a segnare fuori casa, hanno avuto qualche spazio in più, in cui la squadra dine ha approfittato.? E’ proprio in queste partite che apprezzi il suo valore: quando giochi con palla avanti concome punto di riferimento è facile che il pallone resti lì e la tua squadra va avanti di cinquanta/sessanta metri. Ilsa fare bene anche questo gioco. Se poi vicino aci metti, giocatori di prima fascia, puoi risolvere le partite. Quel che è successo l’anno scorso, insegna: ogni partita ha le sue insidie. Serve lavoro, ma con, non c’è di che preoccuparsi: sarà una partita a cui, anche lui, terrà molto. Preparerà bene in settimana, anche dal punto di vista mentale.o solo campionato? Puoi affrontare la partita della domenica con più intensità se vieni da un risultato positivo. Può, invece, incidere negativamente, se non riesci a portare a casa la vittoria. Fisicamente può beneficiarne il. Ildeve sognare qualcosa in più! Sicuramente il piazzamento inti garantisce introiti da reinvestire e, quindi, anche un mercato di livello. Ma per l’organico, e per la forza dell’allenatore, deve pensare a qualcosa in più.è un ottimo allenatore, saprà migliorare tutte le situazioni. I risultati non lo premiano ma, alla lunga, con pazienza, arriveranno i giusti meriti: anche ilsi rimetterà sulla giusta strada dopo un avvio non entusiasmante. Credo cheabbia avuto una certa importanza per come ha giocato il: la squadra si è affidata a lui ed è stata premiata. Meret è un buon portiere che potrà dire la sua, sono contento che ha fatto una buona gara: è sempre sotto pressione e sotto la lente di ingrandimento. Queste sono partite che danno fiducia e gli va data.? Quando le partite sono bloccate, i calci piazzati sono determinanti. Così come, determinante, è l’apporto del difensore in fase offensiva. Hai bisogno di tutti, anche da dietro, per salire e per sbloccare la partita. Certi giocatori sono molto importanti.? A me sembra una squadra molto solida. Faccio fatica a trovare punti deboli. Forse sui ricambi, non hai le seconde linee di altre squadre. Credo che, nei quattordici/quindici, hai ottime scelte. Però ci sono altri allenatori che hanno qualcosa di più in panchina. Non è ancora a livello delle più grandi“.