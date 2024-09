La moviola di Edmondo Pinna – Bene La Penna, sulla traversa del Cagliari ci sarebbe stato un Var

Partita dalle condizioni ambientali proibitive (quasi 8 minuti di sospensione per lancio di petardi, fumogeni in campo e scontri fra le due tifoserie) per Federico La Penna (Il Cds vota 6,5), non nuovo a gestire (bene) situazioni così delicate. Qualcosa da rivedere c’è, dal punto di vista disciplinare era da giallo Zappa dopo 20” su Kvara, così come Luvumbo (due trattenute consecutive su Kvara e su Di Lorenzo). Per il resto, considerando le difficoltà di cui sopra, ha saputo tenere in campo la calma, accettato dai giocatori.

Factory della Comunicazione

REGOLARE

Nessun dubbio sulla regolarità del gol di Di Lorenzo: in APP c’è un corpo a corpo (fra i primi di una lunga serie) fra Mina e Lukaku, assolutamente non falloso.

FUORI AREA

Pleonastico sottolinearlo, il tocco di braccio destro largo di Mazzocchi sul cross di Luvumbo è ovviamente punibile ma fuori area, di entrambe le situazioni se ne accorge La Penna che fischia punizione.

CURIOSITA’

L’assistente numero uno, Baccini, segnala un offside a Mina nell’occasione della traversa colpita dal Cagliari (seguita subito dopo da un palo). In realtà, il replay evidenzia come sul colpo di testa verso l’area azzurra di Augello, il centrale rossoblù potrebbe essere in gioco per il piede sinistro di Mazzocchi (lo si nota dallo scarpino bianco). Sarebbe intervenuto il VAR.

VAR: Paterna 6 Facile, così.

Fonte: CdS