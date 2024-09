“Dal Napoli segnali incoraggianti, può nascere una bella stagione. Meret? Prestazione notevole!”

Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live del Napoli, reduce dal poker rifilato al Cagliari.

“E’ giusto che i tifosi sognino, il Napoli è forte e potrebbe riservarci una bella stagione. I segnali ci sono, anche gli obiettivi, come i margini per crescere. E’ tutto incoraggiante. Conte ha l’anima provinciale, ma non la visione: quel fare una corsa in più, sporcarsi le mani, la concretezza, ma non la visione da provinciale, perché i suoi pensieri guardano lontano, guardano alto. La squadra è stata ricostruita: se non è l’anno zero, poco ci manca, e quanto visto finora lascia pensare ad una stagione che sarà bella da vivere. Meret è stato notevole col Cagliari; è sempre al centro della critica perché nei suoi confronti non c’è una buona predisposizione della tifoseria: alla prima occasione utile, l’ambiente tornerà a mormorare. E’ successo a Castel di Sangro pure in una partita amichevole, inutile, quando ha sbagliato un passaggio. Il suo errore ha riaperto la questione. Meret è un portiere importante, non un fenomeno, deve crescere come personalità, ma la verità è che qui c’è per lui un ambiente complicato, condizionante anche per la serenità di un ragazzo bravo ma che non ha la ‘guasconeria’ di altri portieri come Zenga o Buffon”.