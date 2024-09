“Conte ha riportato entusiasmo. Napoli, la sfida alla Juve dirà molto!”

Massimo Brambati, ex calciatore ed attuale opinionista 7Gold, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live del Napoli, reduce dal netto poker rifilato al Cagliari.

“Per me per sognare è presto, ma vivere di entusiasmo è giusto farlo. L’ambiente del Napoli era piuttosto depresso nell’ultima stagione, visto che si è passati dalle stelle alle stalle in pochi mesi. L’arrivo di questo nuovo allenatore e l’entusiasmo di questi risultati vanno sfruttati, perché vissuti nella chiave giusta aiutano a vivere gli impegni con maggiore sicurezza e concentrazione. Gli acquisti che sono stati fatti, specie quello di Lukaku, stanno dando i suoi frutti ed anche questa è una chiave di lettura importante, perché c’è un Lukaku con Conte e ce n’è un altro senza il mister. Il lavoro che stanno facendo Conte e il suo staff è lungo e quindi ci voleva e ci vuole ancora tempo per arrivare ai traguardi; il mister sta lavorando in modo che si ragioni in un modo univoco, ovvero giocare ogni gara e lottare su ogni pallone in modo che non ci siano poi rimpianti. Juve-Napoli? Sicuramente è un test indicativo soprattutto dal punto di vista dell’approccio alla gara e della gestione mentale. Spero che il Napoli visto a Verona rimanga l’unico episodio della stagione, anche se non sarà una cavalcata trionfale. Il Napoli non avrà la stanchezza delle altre squadre impegnate in Europa e ciò capiterà anche a Torino. Sarò una gara che ci sarà un segnale importante per capire a che punto è arrivato il lavoro di Conte”.