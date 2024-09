Con lui in campo solo un gol: un muro chiamato Buongiorno

Un 4-0 rilascia certezze in fase offensiva, certo, si è vista una nuova coppia che funziona, reti targate Kvaratskhelia e Lukaku, ma anche la difesa dà sicurezza. Su TMW si legge: “In porta il Napoli può contare su un ritrovato Meret, che ancora una volta ha fatto vedere le su qualità fra i pali, mentre in difesa Conte dispone di un muro con licenza di far male all’avversario. Stiamo parlando ovviamente di Alessandro Buongiorno, difensore che il Napoli ha acquistato in estate dal Torino facendo un investimento davvero importante. Nella sconfitta di Verona alla prima in campionato l’ex Toro era assente per un problema alla caviglia, ma da quando c’è lui a guidare la difesa azzurra il Napoli non ha più perso ed ha subito solo un gol (contro il Parma, su calcio di rigore). Non solo, contro il Cagliari il difensore del Napoli ha trovato anche il suo primo gol in azzurro: lo scorso anno a Torino furono tre le reti in 29 giornate di campionato, quest’anno ne ha già segnata una dopo tre partite giocate.”

